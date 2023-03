Mit Front Mission 2: Remake erscheint die Taktik-RPG-Fortsetzung im Juni erstmals hierzulande

Wie Publisher Forever Entertainment und Entwicklerstudio Storm Trident nun ankündigten, soll Front Mission 2: Remake am 12. Juni für Nintendo Switch erscheinen und mit 34,99 EUR zu Buche schlagen. Damit folgt die Taktik-RPG-Fortsetzung auf das kürzlich erschienene Front Mission 1st Remake. Und gleichzeitig auch erstmalig im europäischen Raum.

Erstmals in Europa

Front Mission 2 erschien 1997 für PlayStation und das Remake ist die erste Lokalisierung des Spiels für den Westen überhaupt. Das Remake bietet zudem deutsche Texte.

Front Mission 2: Remake baut auf die erwachsene Geschichte des Originals, in der SpielerInnen in die Rolle von gleich drei Charakteren schlüpfen. Natürlich kehrt auch das strategische, rundenbasierte Kampfsystem und die Wanzer-Anpassungsmöglichkeiten des Originals zurück.

Gleichzeitig dürfen SpielerInnen aber auch einen Neuanstrich erwarten, der sich in einer verbesserten Optik und diversen neuen Features äußert.

Das Remake bietet nämlich verbesserte Ladezeiten; diverse Sprachoptionen; eine neue Funktion zur freien Kamerabewegung im Kampf; neue Farb- und Camouflage-Optionen; und einen aufgefrischten Soundtrack.

Front Mission 1st Remake könnt ihr jetzt übrigens auch in einer physischen Limited Edition vorbestellen* – sie erscheint am 14. April. So bringt ihr euch zeitnah für das Remake des zweiten Teils in Stimmung.

Der Ankündigungstrailer

