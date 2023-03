Peridot: Das neue „AR-Tamagotchi“ der Pokémon-GO-Macher hat einen Termin

Schon vor etwa einem Jahr hat Niantic, das Unternehmen hinter Pokémon GO, mit Peridot sein nächstes großes Projekt angekündigt. Gleich auf den ersten Blick denkt man sich: Tamagotchi. Zumindest, wenn man den Hype um die kleinen Tierchen in den 90ern mitgemacht hat.

Tatsächlich geht es in Peridot darum, den namensgebenden Tierbegleiter großzuziehen, zu pflegen und zu füttern. Das alles ist aber natürlich eingebettet in eine moderne Umgebung. Bei Niantic bietet sich hier natürlich das AR-Segment an.

Jetzt hat man mit dem 9. Mai den Veröffentlichungstermin für das „AR-Tamagotchi“ enthüllt. Das Spiel wird dann im App Store und bei Google Play verfügbar sein. Interessierte können sich schon jetzt vorabregistrieren und dafür zum Launch einen exklusiven Ingame-Partyhut erhalten.

Kern des Spiels ist es, das Peridot vom Baby zum Erwachsenen heranzuziehen. Man sammelt dafür Erfahrungspunkte, die man durch Streicheleinheiten, Spaziergänge und Training gewinnt.

Jeder startet zwar mit einem Peridot, aber die Wesen sollen sich voneinander unterscheiden und im wahrsten Sinne des Wortes eine eigene DNA haben. Jedes Wesen unterscheidet sich in Fähigkeiten, Vorlieben und Persönlichkeit. Das Zuchtsystem ist der Funktionsweise von echter DNA nachempfunden, jedes Peridot erbt die Gene seiner Eltern.

Erste visuelle Eindrücke des Spiels:

