Final Fantasy VII Remake: Den Cocktail-Shaker von Tifa könnt ihr jetzt kaufen

Wie lässt sich das 35. Jubiläum der Final-Fantasy-Reihe gebührender feiern als mit einem standesgemäßen Cocktail aus der Cocktailbar Seventh Heaven? Fans, die etwas Geld in die Hand nehmen, können Tifas leckere Cocktails nun mit dem passenden Shaker selber nachmixen.

Mixt Cocktails mit dem Shaker aus dem Seventh Heaven

Square Enix und Parco haben anlässlich des Jubiläums einige Merchandise-Artikel angekündigt, die es im Rahmen der Feierlichkeiten zu kaufen gibt. Mit dabei ist ein Cocktailshaker, der sich vom Design her an den Mixer aus der Bar in Final Fantasy VII Remake orientiert, dem Seventh Heaven.

Wer bereit ist, einen Preis von umgerechnet ca. 140 Euro zu bezahlen, kann dann seine Cocktails genauso stilvoll wie Tifa mischen. Die Möglichkeit zur Vorbestellung ist ab sofort gegeben und noch bis zum 31. März 2023 möglich. Der Cocktailshaker wird dann voraussichtlich im April 2023 versandt.

Der Mixer kommt in einer Holzbox mit dem Logo von Tifas Bar. Das Logo ist außerdem auf dem Boden des Shakers aufgebracht. Der Mixer selbst besteht aus Stahl. Parco zeigt auf seiner Webseite, wie der Shaker im Detail aussieht.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Seventh Heaven Cocktail Shaker, Square Enix, Parco