Endlich wieder zum Normalpreis: amiibo-Figuren der Super-Mario-Serie sind wieder verfügbar

Sammler von amiibo-Figuren können in diesen Tagen aufatmen. Etliche von teilweise absurd teuer gehandelten Figuren wurden von Nintendo nachproduziert, dazu gehörten insbesondere Figuren zu Fire Emblem und The Legend of Zelda.

Falls euch noch eine Figur der Super-Mario-Reihe fehlt, dann könnt ihr hier auch jetzt zugreifen. Grund dafür ist vermutlich Der Super Mario Bros. Film. Nintendo nutzt solche Gelegenheiten gerne, um die alten Figuren aus der Mottenkiste zu holen.

Gut für uns, denn jetzt gibt es Super Mario, Peach, Bowser und Donkey Kong wieder zum Normalpreis. Speziell Peach und Donkey Kong waren zwischenzeitlich komplett vergriffen und wurden von Dritthändlern für 50 bis 60 Euro verkauft.

Noch keine Spur gibt es leider von Luigi (das war ja klar) sowie Koopa Troopa, Goomba, Boo, Toad und Yoshi. Auch diese Figuren der „Super Mario“-Serie sind nur noch in Restmengen bei Dritthändlern verfügbar, welche entsprechende Preise aufrufen.

Bildmaterial: Nintendo