Spielt in The Lamplighters League den besten gesellschaftlichen Abschaum

Publisher Paradox Interactive und Entwickler Harebrained Schemes haben The Lamplighters League angekündigt. Der Titel soll im Jahr 2023 für Xbox Series und PCs via Steam, Epic Games Store und Microsoft Store erscheinen. Das rundenbasierte Strategie-Spiel ist zum Launch sogar direkt im Xbox Game Pass verfügbar.

Spielt den Abschaum der Gesellschaft

The Lamplighters League spielt in den 1930er-Jahren. Ein tyrannischer Kult versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Die Besten der Besten konnten nichts gegen den Kult ausrichten, deshalb müssen nun die Schlechtesten der Besten ran.

Wir stellen ein Team aus Schurken, Außenseitern und niederträchtigen Menschen zusammen, um den Kult bis ans Ende der Welt zu verfolgen. In rundenbasierten, taktischen Kämpfen steuern wir dabei die Figuren im XCOM-Stil über Schlachtfelder voller Gegner. Die Schauplätze befinden sich auf der ganzen Welt. So finden wir uns beispielsweise im Dschungel oder in einer Wüste wieder.

Natürlich bringt jeder Schurke seinen eigenen Kampfstil mit. Überall auf der Welt sind potenzielle Kämpfer verteilt, die wir rekrutieren müssen, bevor der Kult sie erwischt. In manchen Kämpfen ist es nötig, zunächst schleichend vorzugehen, um seine Figuren günstig zu platzieren.

Erstes Material zu The Lamplighters League

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: The Lamplighters League, Paradox Interactive, Harebrained Schemes