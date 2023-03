Super Mario Bros. Film: Abenteuer der Brüder kommt früher in deutsche Kinos

Universal Pictures Germany gibt bekannt, dass der von vielen Fans heiß erwartete Super Mario Bros. Film nun schon einen Tag früher in den deutschen Kinos laufen soll. Der Film soll nun bereits am 5. April in den deutschen Kinos laufen. Ursprünglich war der 6. April als Startdatum geplant.

Nicht die erste Verschiebung des Films

Bereits in der Vergangenheit wurde der Film verschoben. Denn eigentlich war geplant, dass der neue Animationsfilm rund um die beiden wohl bekanntesten Klempner der Welt bereits am 23. März in den deutschen Kinos anlaufen sollte.

Super Mario Bros. Plumbing

Der letzte „Plumbing-Commercial“-Trailer setzt auf einen grobkörnigen TV-Filter und nutzt den Titelsong aus der Super Mario Bros. Super Show von 1989. Außerdem gibt sich Jeannie Elias die Ehre und vertont die Dame, die im Clip den bemühten Werbeslogan vorträgt. Elias war seinerzeit die Stimme von „Princess Toadstool“ in der „Super Show“.

Hier wurde offensichtlich gut recherchiert! Aber das Werbeteam geht die zusätzliche Extrameile: Eine entsprechende „Super Mario Bros. Pumbing“-Webseite wurde nämlich auch eingerichtet. Neben dem Werbeclip findet ihr hier (nicht immer zufriedene) Kundenbewertungen, Stellenausschreibungen und eine Telefonnummer. Ruft ihr diese an, empfängt euch Luigi – gespielt von Charlie Day – mit einer kleinen Nachricht. Vorausgesetzt, ihr lebt in den USA.

Der aktuelle Trailer

