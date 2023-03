Diablo-Schöpfer werkelt bei Moon Beast Productions an einem neuen Action-RPG

Das von Peter Hu und Phil Shenk gegründete Indie-Entwicklerstudio Moon Beast Productions hat sich erfahrene Unterstützung geholt. Erich Schaefer fungiert künftig als Chief Creative Officer des ausführenden Teams. Damit übernimmt Schaefer auch die kreative Führung bei dem neuen – noch nicht enthüllten – Action-RPG-Projekt des Studios.

Sicher nicht die schlechteste Wahl, bringt Schaefer doch einiges an Expertise im Bereich mit sich. In der Vergangenheit gründete er vier Entwicklerstudios: Blizzard North, Flagship Studios, Runic Games und Double Damage Games. Zudem war Mitschöpfer von Diablo I und II, der Torchlight– und Rebel-Galaxy-Serien, wo er zusätzlich als Creative Director und Lead Designer fungierte.

Genre-Experten tun sich zusammen

„Ich freue mich sehr, wieder mit Peter und Phil zusammenzuarbeiten. In dieser Phase meiner Karriere bin ich ziemlich wählerisch“, erklärt Schaefer in der Ankündigung. „Ich möchte an Projekten arbeiten, die Spaß machen, und wirklich versuchen, etwas anderes zu machen. Es ist beeindruckend, was das Team von Moon Beast in so kurzer Zeit aufgebaut hat. Es hat meine Fantasie mit Möglichkeiten beflügelt, und das ist ein großer Teil der Gründe, warum ich an Bord kommen wollte“, schließt Schaefer.

„Wir haben Moon Beast gestartet, um einen neuen Blick auf Action-RPGs zu werfen“, ergänzt Peter Hu, seines Zeichens Präsident und Mitgründer von Moon Beast Productions. „So viel von dem, was wir heute sehen, ist eine ziemlich lineare Weiterentwicklung des ursprünglichen Diablo. Zurückzugehen und das isometrische Action-RPG-Genre mit Erich neu zu erfinden, ist wie ein wahr gewordener Traum für mich“, schwärmt Hu. „In dieser kurzen Zeit seit unserer Wiedervereinigung haben wir einige der unglaublichsten Ideen hervorgebracht und einen kreativen Drang entfacht, den ich seit den Diablo II-Tagen nicht mehr wirklich gespürt habe“, schließt Hu vielversprechend.

Auch Phil Shenk – CEO und Mitgründer von Moon Beast Productions – widmet Schaefer ein paar Worte: „Jeder von uns bringt eine einzigartige Perspektive und unschätzbare Erfahrung mit ein. Erichs Superkraft ist es, durch all den Lärm zu schneiden, um den Kern des Spaßes zu finden.“ Er ergänzt: „Dies ist das erste Mal, dass wir offiziell sagen, dass wir an einem Action-RPG arbeiten. Ich bezweifle, dass es angesichts unserer Geschichte eine Überraschung ist, aber jetzt können wir es bestätigen.“



Bis dahin können Fans des Genres die Zeit mit Diablo IV totschlagen. Das erscheint nämlich schon am 6. Juni.

Bildmaterial: Moon Beast Productions