Deutsche Verkaufschart: Metroid Prime startet stark und lässt auch Wo Long hinter sich

Retail ist tot, lang lebe Retail. Auf die Handelsversion zu Metroid Prime Remastered haben ganz offensichtlich viele Fans gewartet, obwohl das Spiel digital bereits erhältlich ist. Nintendo kündigte gleichzeitig mit dem Shadowdrop vor einigen Wochen auch eine Handelsversion an. Und die war in den USA ausverkauft und schlägt auch hierzulande gut ein.

In den Switch-Rankings schiebt sich Metroid Prime Remastered nämlich auf den ersten Platz vor Mario Kart 8 Deluxe und Nintendo Switch Sports. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe rutscht auf den vierten Rang.

GfK Entertainment ermittelte Metroid Prime Remastered als plattformübergreifend „derzeit stärkste Neuveröffentlichung“. Das ist beachtlich, denn es sind natürlich auch noch andere Spiele erschienen, allen voran Wo Long: Fallen Dynasty.

Das Soulslike, das in der Han-Dynastie spielt, schlägt sich mutig auf den Silberplatz in den PS5-Rankings und den sechsten Platz in den Xbox-Series-Charts vor. Erster wird in beiden Platzierungen Hogwarts Legacy. Mit Scars Above gibt es einen weiteren guten Neueinsteiger, der immerhin auf die Plätze 3 (Xbox Series) und sieben (PS5) vorstürmt.

via GfK Entertainment