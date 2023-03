The Pokémon Company macht aus dem Pokémon Hefel ein echtes Gebäck

Hefel ist ein Pokémon der neunten Spielegeneration, das mit Pokémon Karmesin & Purpur Einzug ins Franchise gehalten hat. Dabei handelt es sich um ein Pokémon vom Typ Fee, das auf einem kleinen Welpen mit Brötchen-Ohren basiert. Es atmet Hefe aus, sodass es gerne beim Backen und Kochen als Begleiter genommen wird.

The Pokémon Company hat nun in Zusammenarbeit mit Daiichipan ein neues Back-Sortiment auf den Markt gebracht, bei dem Hefel tatsächlich selbst zum Gebäck wird. Und was sollen wir sagen: Es sieht aus wie ein wahrer Leckerbissen!

In der Kollektion ist Hefel ein cremiges Gebäckstück, das nach Apfel schmeckt. Andere Pokémon-Gebäcke schmecken nach Schokolade, Butter oder Erdbeere. Es sind auch deftigere Sorten dabei, bei denen beispielsweise Ei, Ketchup oder Mayonaise verwendet wurde. Auch Donuts sind in der Auswahl enthalten.

In den Packungen befinden sich Sticker, die gesammelt werden können. Es gibt insgesamt 20 Sticker, die alle zwei Monate in den Packungen rotieren. Somit gibt es nicht nur etwas für den Magen, sondern auch für die Augen.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak