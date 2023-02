Wie Raumschiffe: Riesige PS5-Installationen in Dubai und Rom liefern imposante Bilder

Erst kürzlich berichteten wir von Sonys „Live from PS5“-Kampagne, im Zuge derer das Unternehmen auf kreative Art und Weise ihre bestehenden und kommenden Blockbuster-Titel in Szene setzte.

Nachdem es in London bereits Äxte regnete, setzt man im selben Stile nach, wie ein Tweet von PlayStation Arabia beweist. Das Video zeigt die Installation einer gewaltigen PlayStation 5 in Dubai – inkl. schmucker Lichteffekte. Einen kurzen Video-Clip dazu könnt ihr bei Twitter sehen. Ein weiteres solches „Raumschiff“ ist offensichtlich auch in Rom gelandet.

Sony bemüht sich also sichtlich bei der Promotion von PlayStation 5. Nicht verwunderlich, sprach man kürzlich doch noch von einer „noch nie dagewesenen Nachfrage“. Und der hoffnungsvollen Aussicht, dass es Interessierte ab sofort „leichter haben, sie im Einzelhandel und auf der ganzen Welt zu finden.“ Bleibt abzuwarten, was sich Sony in den kommenden Wochen noch so einfallen lässt.

Ein Uncharted ohne Naughty Dog?

Sonys „Live from PS5“-Kampagne lässt übrigens bereits einen spekulativen Blick in die Zukunft werfen. Einige Szenen aus dem kürzlich veröffentlichten Werbespot sind nämlich nicht eindeutig zuzuordnen und einige sind sich schon sicher, dass es sich hier um ein noch unangekündigtes Spiel handeln muss.

VGC vermutet dahinter ein neues Uncharted. Wir sehen eine Frau, die mit einer Fackel eine Höhle erkundet und offensichtlich auch einen Schatz findet. Manche glauben, es sei Cassie, die Tochter von Nathan Drake.

Wenngleich: Erst kürzlich hatte Neil Druckmann von Naughty Dog eine Fortsetzung von Uncharted mehr oder weniger für das Studio ausgeschlossen. Das muss aber natürlich nicht bedeuten, dass Uncharted keine Zukunft hat.

Bildmaterial: Sony PlayStation