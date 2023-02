Sony Japan erwägt PlayStation 5 als Geschenk zum Valentinstag – warum das witzig ist

Alle möglichen Firmen möchten natürlich auf ihre Art und Weise am Valentinstag teilhaben. Manchmal witzig, manchmal romantisch – je nachdem, welches Produkt man selbst anbietet. Der Tweet von Sony PlayStation Japan zum heutigen Valentinstag ist auf den ersten Blick nicht witzig. Allenfalls romantisch. Aber wer verschenkt schon eine PlayStation 5 zum Valentinstag? Das muss eine sehr frische Liebe sein.

Sie meine es wirklich ernst, so der Tweet. Ob sie ihre Gefühle aufrichtig übermitteln könne? Wir sehen eine junge Frau, die eine PlayStation 5 hinter ihrem Rücken versteckt. Im Hintergrund offensichtlich der glückliche Mann, der damit beschenkt werden soll. Wo ist der Witz, fragt ihr?

Der Valentinstag wird in Japan ein bisschen anders gefeiert als bei uns. In Japan beschenkt zum Valentinstag üblicherweise nur die Frau den Mann. Genau genommen beschenken Frauen sogar mehrere Männer. Neben dem Liebsten ist es auch verbreitet, gerngesehene Kollegen und Chefs zu beschenken.

Üblicherweise nur Schokolade

Üblicherweise verschenkt man dabei nur Schokolade. Dafür gibt es sogar verschiedene Sorten von Schokolade, je nachdem, wie die Beziehung zum Beschenkten ist. Eine PlayStation 5 ist wohl eher nicht dabei. Und wenn doch, dann auch aus Eigennutz.

Denn in Japan ist es üblich, dass die beschenkten Männer am White Day einen Monat später das Geschenk erwidern und der Frau ebenfalls etwas von gleichem Wert schenken. Am Ende hätten beide eine PS5? Eine „Win-win-Situation“, witzelt ein japanischer Nutzer zum Tweet von PlayStation. Es gibt sogar die Regel, dass Männer das zwei- bis dreifache des Wertes zurückschenken sollten. Das wäre natürlich im vorliegenden Fall besonders absurd.

Übrigens: Früher nutzten Frauen weiße Schokolade, damit es auffällt, wenn Männer ihre Schokolade zum White Day einfach an Frauen weiterverschenken. Und: Nicht jeder sieht den Valentinstag in Japan unkritisch, wie auch bei uns. Viele Frauen finden sich von dem Brauch unter Druck gesetzt. Dass das besonders in Japan ein Problem sein kann, liegt auf der Hand.

Bildmaterial: Sony PlayStation