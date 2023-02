Japanische Verkaufscharts: Erstmals nach sechs Jahren landet ein Xbox-Spiel in den Top 30

In den japanischen Verkaufscharts der Woche vom 13. bis zum 19. Februar 2023 gibt es eine aufregende Neuigkeit. Das erste Mal seit sechs Jahren ist ein Xbox-Spiel in den Top 30 vertreten. Klingt ganz schön verrückt, aber die Daten-Fans von Game Data Library haben nachgeschaut und herausgefunden, dass der letzte Xbox-Titel in den Charts Final Fantasy XV war. Das ist sechs Jahre her.

Und welches ist dieses neue, beliebte Xbox-Spiel? Es ist Forza Horizon 5, was noch überraschender ist, weil es schon 2021 veröffentlicht wurde. In Japan ist ein neues Bundle des Spiels mit der Xbox Series X erschienen und das reicht, um das Spiel auf 3.943 Einheiten zu bringen. Game Data Library weist auch darauf hin, dass sie Software-Verkäufe für Xbox-Spiele in Japan „nahe der 100 %“ sind.

Ansonsten sehen wir mit Wild Hearts den besten Neueinsteiger der Woche, der sich aber nicht an Hogwarts Legacy vorbeischieben kann. Tales of Symphonia Remastered steigt mit der Switch-Version auf Rang 4 ein. Theatrhythm Final Bar Line lediglich auf Rang 6.

Die Software-Charts:

[PS5] Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games), 02/10/23) – 36,958 (104.154) [PS5] Wild Hearts (Electronic Arts, 02/17/23) – 26.905 (New) [NSW] Pokémon Karmesin und Purpur (TPC, 11/18/22) – 23.593 (4.860.103) [NSW] Tales of Symphonia Remastered (Bamco, 02/16/23) – 21.860 (New) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 12.958 (3.889.142) [NSW] Theatrhythm: Final Bar Line (Square Enix, 02/16/23) – 11.565 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9.227 (5.163.206) [PS4] Tales of Symphonia Remastered (Bandai Namco, 02/16/23) – 7.503 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6.573 (3.046.881) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 5.773 (1.007.103) [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 5.772 (286.767) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4.587 (5.126.484) [NSW] Fire Emblem Engage (Nintendo, 01/20/23) – 4.494 (197.681) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 4.587 (5.126.484) [XSX] Forza Horizon 5 (Microsoft, 11/09/21) – 3.943 (6.445) [PS4] Theatrhythm: Final Bar Line (Square Enix, 02/16/23) – 3.610 (New) [NSW] Pokémon Sinnoh-Remakes (TPC, 11/19/21) – 3.348 (2.627.027) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 3.028 (2.138.196) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 2.967 (7.432.677) [NSW] Story of Seasons: A Wonderful Life (Marvelous, 01/26/23) – 2.948 (57.909) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2.872 (1.088.417) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 2.870 (2.847.033) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2.793 (3.350.243) [NSW] Kirby und das vergessene Land (Nintendo, 03/25/22) – 2.786 (1.000.201) [NSW] Dragon Quest Treasures (Square Enix, 12/09/22) – 2.231 (274.333) [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 2.209 (151.755) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bamco, 09/22/22) – 2.106 (154.655) [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak (Capcom, 06/30/22) – 1.791 (308.555) [NSW] FIFA 23 Legacy Edition (EA, 09/30/22) – 1.657 (89.446) [NSW] Bayonetta 3 (Nintendo, 10/28/22) – 1.582 (71.442)

Die Hardware-Charts:

PlayStation 5 – 75.518 (2.500.333) Switch OLED – 29.457 (3.911.062) PS5 Digital – 13.315 (386.638) Switch – 10.729 (19.186.280) Switch Lite – 8.710 (5.214.465) Xbox Series X – 4.015 (178.406) Xbox Series S – 2.585 (250.169) PlayStation 4 – 1.581 (7.854.525) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 79 (1.190.620)

