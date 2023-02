Pokémon: Neuer Anime-Kurzfilm Journey of Dreams wird schon nächste Woche ausgestrahlt

The Pokémon Company überrascht Fans weltweit immer mal wieder mit Kurzfilmen oder kurzen Anime-Serien. Manchmal haben diese Bezug zu den Spielen, manchmal auch nicht.

Im letzten Jahr gab es zum Beispiel Pokémon: Die Arceus-Chroniken, ein Anime-Special von Ash in der Sinnoh-Region. Die Kurz-Serie Pokémon: Schnee in Hisui erzählt hingegen die Geschichte eines Jungen namens Alex, der einem Hisui-Zoria begegnet.

Worum es in Journey of Dreams gehen wird, wissen wir leider nicht. Der Kurzfilm wird aber am 28. Februar über die chinesische Plattform Weibo ausgestrahlt und ist bisher auch nur für eine Veröffentlichung in chinesischer Sprache angekündigt. Mehr als das folgende Promo-Poster gibt es bisher nicht.

Auch die Übersetzung des Titels ist demnach noch nicht offiziell und neben „Journey of Dreams“ findet man im Internet auch andere Übersetzungen, die allerdings inhaltlich die gleiche Bedeutung haben.

Der 28. Februar ist natürlich auffällig nah am Pokémon Day, den The Pokémon Company am 27. Februar unter anderem mit einem neuen Pokémon Presents feiert. Möglicherweise wird der Film dann auch für den Westen angekündigt und ist sogleich verfügbar.

Seht nachfolgend das Promo-Poster:

via Serebii, Bisafans, Bildmaterial: The Pokémon Company