Pioneers of Pagonia: Siedler-Schöpfer stellt kurz vor Siedler-Revival eigenes Projekt vor

Das Drama um Die Siedler: Neue Allianzen nahm kein Ende. Ursprünglich 2018 angekündigt, wurde das Spiel mehrmals verschoben und während der Entwicklung stieg sogar Leiter und ursprünglicher „Die Siedler“-Schöpfer Volker Wertich aus. Anscheinend hat ihn das Projekt so frustriert, dass er nun mit Pioneers of Pagonia ein eigenes Spiel entwickelt, dass stark an die alten Teile der „Die Siedler“-Reihe erinnert.

Pioneers of Pagonia macht Konkurrenz

Pioneers of Pagonia spielt in einer mittelalterlichen Fabelwelt, die voller Gefahren ist. Es gibt zahlreiche Inseln, auf denen sich unterschiedliche Dörfer befinden, die miteinander vereint werden müssen. Sobald die Gefahren der Dörfer abgewehrt wurde, ist eine Partie gewonnen. Das gelingt mithilfe des Wissens und der fortgeschrittenen Handwerkskunst unseres Stammes, der aus wagemutigen Pionieren besteht.

Der Fokus soll hierbei auf dem sogenannten Wusel-Faktor liegen: So können wir die einzelnen Warentransporte, Herstellungsprozesse und Entdeckungsvorgänge in aller Ruhe beobachten. Die 10.000 Einwohner unseres Reiches werden mit liebevollen Animationen dargestellt. Es warten über 40 Gebäudetypen, mehr als 70 verschiedene Waren und verzweigte Produktionsketten.

Es soll außerdem spezialisierte Kämpfer zur Verteidigung der Stadtmauern geben. Hinzu gesellen sich verschiedene Mystiker, die vor wilden Tieren, plündernden Banditen und mysteriösen Fabelwesen schützen. Pioneers of Pagonia soll zunächst auf dem PC via Steam in den Early Access starten. Der vollständige Release ist bereits für das vierte Quartal 2023 eingeplant.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Pioneers of Pagonia, Envision Entertainment