Dessert de Otomate 2023: Otomate veröffentlicht Fan-Disc Radiant Tale: Fanfare!

Für die Plattform Nintendo Switch wird Otomate die Fan-Disc Radiant Tale: Fanfare! in Japan veröffentlichen. Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht mitgeteilt. Aksys Games will das Hauptspiel, Radiant Tale, noch in diesem Jahr für Nintendo Switch veröffentlichen.

Radiant Tale

Die junge Frau Tifalia sehnt sich nach einem spannenderen Leben. Dieser Wunsch erfüllt sich, als eine ungewöhnliche Gruppe mit dem Namen „CIRCUS“ in ihr Gasthaus einkehrt und die junge Frau als Produzentin anheuert. Die Mitglieder dieser Gruppe könnten nicht kurioser sein:

Ein verrückter Drache, der es liebt zu kitzeln, ein stacheliger Clown, der seine Mitmenschen nicht zum Lachen bringt, eine Wasser-Kreatur, die keine Wassermagie anwenden will, ein Akrobat, der nicht weiß, wie er ein Publikum unterhält, ein betrunkenes Fellknäuel und ein Anführer, der sehr unmotiviert ist. Wie wird sich Tifalia als unerfahrene Produzentin in das Team einfügen?

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Radiant Tale, Idea Factory, Design Factory, Otomate