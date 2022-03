Medienbericht: Vorwürfe gegen Moon Studios – Microsoft beendet Arbeit mit den Ori-Machern

Die Ori-Spiele sind wunderschön, aber bei den Moon Studios liegt einiges im Argen. Das berichtet Dean Takahashi von VentureBeat in einer langen Recherche, die schwere Vorwürfe erhebt.

Mehrere ehemalige und aktuelle Angestellte hätten demnach mit der Publikation über die Arbeitsbedingungen und die Atmosphäre des Wiener Studios gesprochen. Bekannt sei das demnach auch Microsoft, wo man sich gegen eine weitere Zusammenarbeit entschieden habe.

„Es ist ein bedrückender Arbeitsplatz, ganz sicher. Aber es ist schwer, etwas Konkretes zu nennen, denn für sich genommen sind all diese Vorfälle, wenn sie nur einmal passieren, eine Kleinigkeit“, wird ein Entwickler zitiert. „Wenn man damit über [mehrere] Jahre hinweg zu tun hat, wird die psychische Gesundheit der Menschen immer schlechter. Ich kann für mich persönlich sagen, dass ich nach der Fertigstellung richtig kaputt war. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt noch nie deprimiert. Ich habe meine Leidenschaft für meinen Job verloren, weil sie sie mir ausgetrieben haben.“

Der Artikel von VentureBeat ist lang, die Liste der Vorwürfe ebenso. Über Kommunikations-Tools soll das Verhalten der MitarbeiterInnen aufgezeichnet und überwacht worden sein. Es gab antisemitische Witze, Gespräche über Penis-Größen und generell einen rauen Umgangston.

Franciska Csongrady, ehemalige Mitarbeiterin im Story-Team, zitierte den Bericht bei Twitter und nannte ihre Arbeit bei den Moon Studios eine „Erfahrung, die die Seele zerstört“. „Das ganze Studio ist auf der Lüge aufgebaut, dass Qualität alles rechtfertigt. Verbale Beschimpfung, Crunch, öffentliche Demütigung. Aber es zermürbt dich nur und brennt dich aus“, so Csongrady.

Auch Thomas Mahler und Gennadiy Korol bekamen die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Sie taten die Berichte als „nicht repräsentativ für die mehr als 80 MitarbeiterInnen des Moon Studios“ ab. Das Ergebnis der Arbeit aller seien zwei preisgekrönte Spiele und weitere seien in Planung.

Wohl nicht mehr mit Microsoft als Publisher.

via GameStar, Bildmaterial: Ori and the Will of the Wisps, Moon Studios