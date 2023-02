Mighty DOOM lässt euch mit dem Mini-Slayer durch die Dämonen-Horden ziehen

Bethesda hat die Veröffentlichung von Mighty DOOM für den 21. März 2023 angekündigt. Der von Alpha Dog Studios entwickelte Top-Down-Shooter wird kostenlos spielbar sein. Nicht geändert hat sich, dass ihr euren Mini-Slayer in bester DOOM-Manier durch eine Horde von Dämonen scheucht. Dabei besucht ihr bekannte Schauplätze und trefft auf herausfordernde Bosse.

Wie für ein Free-to-play-Spiel typisch, könnt ihr euch jetzt vorabregistrieren. Wenn ihr gleich nach zum Launch oder bis zum 20. April 2023 mit dem Spielen beginnt, erhaltet ihr ein kostenloses Mini-Slayer-Paket und exklusive Waffen-Skins als Bonus. Bethesda-Club-Mitglieder erhalten einen weiteren Bonus.

Klein, aber oho – schlüpfen Sie in die Rolle des Mini-Slayers, angelehnt an den allseits bekannten DOOM Slayer. Als ein Energiestoß unbekannter Herkunft durch eine Gibbo-Spielzeugfabrik schnellt, erwacht der Mini-Slayer zum Leben und wird in eine alternative Dimension befördert. Die Mission? Jeden Dämon zu vernichten, der zwischen ihm und seinem geliebten Kaninchen Daisy steht.