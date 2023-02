Das Pokémon Center bietet neue Koch-Utensilien mit Pikachu für die Küche

The Pokémon Company erweitert sein Küchenrepertoire! Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es die beliebte Pikachu-Serie der Küchenutensilien um neue Produkte aufstocken wird.

Mit dem Pikachu-Geschirr können passionierte Trainer ihren Freunden zeigen, was für ein großer Pokémon-Fan sie sind. Die neuen Items gibt es im Online-Shop von Pokémon Center zu kaufen.

Pikachu-Geschirr im Pokémon Center

Wirklich neu sind nur der Keramiklöffel und der Untersetzer, doch die Küchenkollektion hat auch abseits der neuen Küchengegenstände einen enormen Schauwert. Es gibt beispielsweise Salz- und Pfefferstreuer in Pikachu-Form oder Besteck, auf denen ein Pikachukopf abgebildet ist.

Leider wird es die Produkte nur in den USA und Kanada geben, doch vielleicht habt ihr einen Bekannten, der dort wohnt. Oder ihr könnt euch die Utensilien selbst zuschicken lassen, weil ihr im Versandgebiet lebt. Das macht sich auch in den angebotenen Gegenständen bemerkbar, denn die Butterdose ist nur für die Standardgröße der amerikanischen Butter ausgelegt und wäre für europäische Verhältnisse zu schmal.

In der EU gibt es aktuell keine Möglichkeiten, in einem Online-Shop zu bestellen. Der nahegelegenste Shop wäre in Großbritannien, doch das dortige Pokémon Center versendet nur innerhalb des Landes. Somit haben wir nur die Möglichkeit, im Urlaub vor Ort einzukaufen.

Bildmaterial: Pokémon Center, The Pokémon Company