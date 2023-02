Fluch und Segen zugleich? Shigeru Miyamoto über Nintendos Innovationslust

Nintendo ist durchaus bekannt für seinen sehr eigenen Ansatz in der Videospielbranche. Wo Sony und Microsoft mit immer stärkerer Technik miteinander konkurrieren, besinnt sich das Traditionsunternehmen auf Innovation.

Erfinderische Technik, einzigartiges Gameplay und kontinuierliche Experimente – auch in Bezug auf die großen, eigenen Franchises – stehen hier im Fokus. Und das ist ein Ansatz, dem Nintendo auch in Zukunft treu bleiben möchte, wie Branchengröße Shigeru Miyamoto in einem Interview mit Polygon erklärte.

Miyamotos Innovationsdrang

Laut Miyamoto liege hier nämlich die Stärke von Nintendo und diese sei eben eng verbunden mit einzigartiger Technik. Selbiger Drang zur Innovation umfasse natürlich auch das Gesicht von Nintendo – Super Mario. Die Einführung von neuer Technik sei immer auch ein Weg, Mario zu innovieren.

„Ich denke, wir sind immer auf der Suche nach einzigartigen Einsatzmöglichkeiten von Technologie. Wie wir diese auf einzigartige Weise nutzen und dann zu einem Produkt destillieren – darin ist Nintendo meines Erachtens versiert“, sagt Miyamoto.

Er führt fort: „Als Mario erfunden wurde, wurde er populär und wir dachten, dass diese Popularität daher rührt, weil es ein spaßiges Spiel war. Und so dachten wir, dass sich Mario bei jeder Einführung neuer Technologie parallel weiterentwickeln sollte. Für jede Art von Hardware kreierten wir einen neuen Mario.“

Und das soll sich in der Zukunft auch nicht ändern, wie Miyamoto abschließend ausführt: „Für jede zukünftige Technologie, die wir veröffentlichen, werden wir beurteilen, ob sie am besten für Mario geeignet ist, um ihn und uns weiterzuentwickeln.“

Miyamotos Innovationslust bescherte SpielerInnen weltweit zweifelsohne herausragende Spielerfahrungen. Immer wieder mal war sie aber auch Auslöser für frustrierte Reaktionen von SpielerInnen, die sich neue Einträge beliebter Franchises wünschten, die nicht auf brandneue Features und Innovation fußen.

Fans der 2D-Metroid-Ableger mussten sich etwa bis 2021 gedulden, um – mit Metroid Dread – ein neues klassisches 2D-Abenteuer von Samus zu erleben. Ferner gelang in Vergangenheit auch nicht jedes Experiment. Star Fox Zero erhielt einst etwa Kritik für sein kompliziertes Steuerungsschema.

Bleibt also zu hoffen, dass es Nintendo in der Zukunft zuverlässig gelingt, auf dem schmalen Grat seiner Innovationslust zu balancieren. Wie steht ihr zu Nintendos (und Miyamotos) Innovationsdrang?

via Go Nintendo, Bildmaterial: Super Mario Odyssey, Nintendo