Der Geschmack von Ishin: Restaurants bieten Menü zum Start von Like a Dragon: Ishin

Like a Dragon: Ishin! steht in den Startlöchern und liefert ab dem 21. Februar ganz Serien-typisch Herz, Drama und Bombast in frischem Setting – In unserem Test sind wir jedenfalls angetan! Passend zur breiten Veröffentlichung des Titels läutet Publisher SEGA nun nochmal die Werbeglocke. In Kooperation mit den kalifornischen „Shin-Sen-Gumi„-Restaurants, sollen Fans der Serie nämlich auf den Geschmack von „Ishin!“ kommen.

Itadakimasu!

Ab dem 21. Februar – und für zwei Wochen – bietet die Kette ein spezielles Menü, inspiriert vom anstehenden Titel. Im Ramen- und Udon-Restaurant freuen sich BesucherInnen dann über ein „Samurai Meal Set“ mit Hakata-Ramen, grünem Tee und wahlweise Karaage-Hühnchen oder Takoyaki (Oktopus in Teigbällchen). Ein zufälliger Untersetzer – inspiriert von „Ishin!“ – rundet das Menü stilvoll ab.

Außerdem werden an den teilnehmenden Standorten Foto-Aufsteller bereitstehen. BesucherInnen können sich also mit ihren liebsten Charakteren verewigen. Die Voraussetzung ist natürlich, dass ihr einen der Standorte in Fountain Valley, Gardena, Irvine, Little Tokyo, Rosemead, oder Sawtelle besucht.

Fans der Serie wissen, dass Essen auch in den Spielen eine große Rolle spielt. Der Restaurant-Besuch heilt die Wunden der Protagonisten und verleiht ihnen – im einen oder anderen Ableger – sogar diverse Boni. Like a Dragon: Ishin! lässt uns zudem selbst an den Herd, um uns feine Speisen für Sakamotos Reise vorzubereiten. Solltet ihr noch unentschlossen sein, ob euch der Titel zusagt, lohnt sich ein Blick in die kürzlich veröffentlichte Demo.

Bildmaterial: Like a Dragon: Ishin!, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio