Pokémon Karmesin und Purpur: Erste Verteilaktion eines Pokémon erwartet euch in Kürze

Schillernde Pokémon oder Legendäre Pokémon – mit Verteilaktionen zu Pokémon Schwert und Schild waren Fans in den letzten Monaten der achten Generation sehr verwöhnt. Mit Pokémon Karmesin und Purpur läuft die Sache deutlich ruhiger an, das ist auch ganz normal. Die bisher verteilten Geheimcodes mit diversen Pokébällen, Items und Zutaten hauen noch keinen vom Hocker.

In wenigen Tagen wird sich das vielleicht ändern. The Pokémon Company wird bei einer neuen Verteilaktion diesmal ein Pokémon an Fans weltweit ausgeben. Dabei handelt es sich um das Steinsalz-Pokémon Saltigant. Saltigant ist die zweite Evolutionsstufe von Geosali und Sedisal existiert erst seit der aktuellen, neunten Generation.

Es ist die ersten weltweite Verteilaktion, lassen wir das Fliegende Pikachu zum Launch mal außer Acht. Daneben gab es bislang lediglich lokale Verteilaktionen in Japan zum Jump Festa im Dezember oder in Singapur, wo alle fünf Flabébé in einer Aktion verteilt wurden.

The Pokémon Company wird einen Livestream zu den am kommenden Wochenende stattfindenden Ozeanischen International-Meisterschaften für die Verteilung nutzen. Wie in diesem Rahmen gewohnt, wird Saltigant auf dem Saltigant eines Siegers basieren. Jiseok Lee hatte mit diesem Pokémon bei den Meisterschaften in San Diego den ersten Platz belegt.

Eine Entwicklung von Sedisal zu Saltigant erreicht ihr durch das Erreichen von Stufe 38. Möglicherweise ist Saltigant also schon längst in eurem Pokédex registriert. Falls nicht, dürft ihr euch nicht nur über einen Pokédex-Eintrag freuen, sondern auch über ein Saltigant vom Level 50 und dem Tera-Typ Gift.

Das verteilte Saltigant wird ein sachtes Wesen haben und die Fähigkeit Läutersalz beherrschen. Als Attacken stehen Pökelsalz, Genesung, Rundumschutz und Schutzschild zur Verfügung. Saltigant wird außerdem das Item Überreste tragen. Werdet ihr es euch sichern, wenn der Verteilcode verfügbar wird? Wir aktualisieren diesen Beitrag, sobald er vorliegt.

