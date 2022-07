Final Fantasy X: Zum 21. Geburtstag gibt es einen neuen Meilenstein und ein Kabuki

Am 19. Juli 2001 ist Final Fantasy X in Japan für PlayStation 2 erschienen. Bis zur Veröffentlichung in Europa dauerte es fast ein Jahr länger, aber natürlich wird heute gefeiert. Dazu gibt es auch allerhand Grund!

Gematsu erkundigte sich nach den aktuellen weltweiten Verkaufszahlen zur Final-Fantasy-X-Serie, der neben X auch X-2 angehören. Die letzte Angabe dazu datiert von 2013, als etwa 14 Millionen Einheiten der Reihe verkauft wurden. Danach wurde allerdings auch noch Final Fantasy X | X-2 HD Remaster veröffentlicht.

Inzwischen stehen Final Fantasy X und Final Fantasy X-2 gemeinsam bei über 20,8 Millionen weltweit digital verkauften und ausgelieferten Einheiten. Final Fantasy X wird auch Teil der Feierlichkeiten zum 35. Geburtstag der Final-Fantasy-Serie sein, wie Square Enix kürzlich mitteilte.

Man wird im Frühjahr 2023 ein neues Kabuki zum Spiel in Tokyo aufführen. Das Kabuki ist ein traditionelles japanisches Theaterstück, geprägt von Pantomime, Gesang und Tanz.

Da denken wir natürlich gleich an Yunas „Sending“ im Spiel. Überhaupt dürfte Final Fantasy X für viele Fans mit lebhaften Erinnerungen verbunden sein. Für viele jüngere Fans dürfte es auch die erste Berührung mit der Serie gewesen sein. Und die meisten waren wohl begeistert.

Die Serie stieg mit Final Fantasy X von vorgerenderten Hintergründen komplett auf 3D um und es gab Sprachausgabe. Die unbekümmerte Seite des Spiels überstrahlt im jüngeren Alter vielleicht, aber die Geschichte von Final Fantasy X und ihre Charaktere haben noch viel mehr zu bieten.

Es ist eine Geschichte voller Verlust und Entbehrungen, Trauer und Wut. Sicherlich ist es auch eine Geschichte, die man mit mehr Lebenserfahrung anders genießt. Was Final Fantasy X auch zu bieten hatte, war erstmals ein direktes Sequel. Und wenn tatsächlich Final Fantasy X-3 noch erscheint, sogar zwei Sequels.

Das Eröffnungsvideo:

Bildmaterial: Final Fantasy X HD, Square Enix