In Disney Illusion Island hüpfen Mickey, Minnie und Co. gemeinsam durch die Level

Ein weiteres Spiel, das während der Nintendo Direct enthüllt wurde, ist Disney Illusion Island. In diesem Abenteuer schließen sich Mickey, Minnie, Donald und Goofy zusammen und hüpfen in 2D-Sidescroller-Manier durch unterschiedliche Level. Das Spiel erscheint am 28. Juli für Nintendo Switch.

Darum geht es in Disney Illusion Island

Das Quartett muss die geheimnisvolle Insel Monoth retten, indem es drei magische Bücher sammelt. Mit der Zeit ist es möglich, besondere Fähigkeiten freizuschalten, um neue Orte und geheime Bereiche zu entdecken. Jeder Charakter steuert sich zwar gleich, zeigt aber durch eigene Animationen viel Liebe zum Detail.

Insgesamt können vier SpielerInnen gleichzeitig jeweils eine der Figuren spielen. Es gibt allerdings keinen Online-Modus für Disney Illusion Island, sondern nur einen lokalen Couch-Koop-Modus. Ihr könnt euren MitspielerInnen helfen, indem ihr sie umarmt, denn so stellen die Figuren Herzen wieder her. Außerdem können MitspielerInnen als Grundlage für einen Bocksprung dienen.

Es ist zudem möglich, Seile abzulassen, um anderen auf höhergelegene Plattformen zu helfen. Während der Abenteuer gibt es zahlreiche Verbündete, aber auch gefährliche Gegner. Es gibt sogar einige Bosskämpfe, die zu viert bestritten werden können.

Disney Illusion Island kann übrigens ab sofort im Nintendo eShop vorbestellt werden. In Deutschland kostet das Spiel 39,99 Euro. Es wird nur englische Sprachausgabe unterstützt. Eine physische Veröffentlichung soll ebenfalls angeboten werden.

Der Ankündigungstrailer zu Disney Illusion Island:

Bildmaterial: Disney Illusion Island, Disney Interactive/DLaLa Studios