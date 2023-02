Deutsche Verkaufscharts: Mit SpongeBob und Dead Space landen zwei Gruselspiele auf Augenhöhe

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts saugt sich SpongeBob an die Spitze. SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake steigt auf Platz eins der PS4- und Xbox-One-Hitliste ein. Starkes Ergebnis. GTA V hat jeweils das Nachsehen.

Dem Dead Space Remake hingegen gehören die Spitzenpositionen auf PS5 und Xbox Series. Das Remake kann diese Platzierungen nach dem Launch in der Vorwoche halten. Auf PS5 geht God of War Ragnarök dahinter ins Ziel, auf Xbox Series ist es Call of Duty Modern Warfare II.

Auf Nintendo Switch tut sich mal wieder nichts. Mario Kart 8 Deluxe geht einmal mehr vor Nintendo Switch Sports ins Ziel. Eigentlich unfassbar: Im vergangenen Quartal hat sich der Fun-Racer weltweit schon wieder 3,6 Millionen Mal verkauft.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Dead Space, Electronic Arts, Motive Studio