Final Fantasy VII Remake Intergrade und der exklusive Weg zu Yuffie und Sonon

Seit heute ist Final Fantasy VII Remake Intergrade für PlayStation 5 erhältlich. Square Enix hat Wort gehalten, der „Final Trailer“ war wirklich der letzte Trailer. Ihr findet diesen unten noch einmal.

Die Neufassung des Remakes für PS5 bietet zahlreiche optische Verbesserungen und neue Inhalte. In „Intergrade“ ist beispielsweise die neue Yuffie-Episode FF7R EPISODE INTERmission enthalten. Diese könnt ihr auch separat digital erwerben.

Wenn ihr Final Fantasy VII Remake für PS4 bereits besitzt, könnt ihr euch das Next-Gen-Upgrade mit Grafik- und Gameplay-Verbesserungen kostenlos herunterladen. Die PS-Plus-Version des Spiels ist nicht zu diesem Download berechtigt. Auch, wer das Remake auf Disc gekauft hat, nun aber eine Digital Edition der PS5 besitzt, guckt in die Röhre. Kein Anrecht auf das Upgrade.

Vor allem hat Pech, wer keine PS5 besitzt. Die Yuffie-Inhalte sind nur auf PlayStation 5 verfügbar. Das schmeckt nicht allen Fans. Aber früher oder später werdet ihr wohl ohnehin aufrüsten müssen. Denn die ein oder andere Episode des Remakes steht uns ja noch bevor.

Das Next-Gen-Upgrade bietet zwei Spielmodi, je nach Geschmack. Im Grafik-Modus könnt ihr 4K-Auflösung bewundern. Im Leistungs-Modus wird der Fokus auf eine Bildfrequenz von 60 fps gelegt. Neu ist auch ein Fotomodus und Unterstützung von haptischen Dualsense-Features. Ladezeiten werden ebenso optimiert wie Clouds Apartment-Tür.

Wie sieht euer Weg zu Yuffie aus?

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO