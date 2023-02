Die Uhr der Horizon-Collection kostet 235 Dollar und sieht nicht sonderlich spektakulär aus

SuperGroupies US haben ihre erste Kollektion zum PlayStation-Franchise Horizon angekündigt. Die Kollektion umfasst dabei sowohl Uhren als auch Jacken, Rucksäcke und weitere Accessoires. Eine Vorbestellung ist ab sofort und noch bis zum 26. Februar möglich.

Aloy oder Maschine?

Die Artikel sind in der Regel in zwei Varianten erhältlich – so auch die Uhr. Hier wählen Fans zwischen einer Aloy- und einer Maschinen-Version. Die Uhren unterscheiden sich dabei lediglich im Design, nicht aber in ihrer Preisgestaltung.

Beide schlagen nämlich mit 235 US-Dollar zzgl. Steuern zu Buche. Ein stolzer Preis für ein gar nicht mal so spektakuläres Design. Aber: Geschmäcker sind bekanntlich verschieden! Die voraussichtliche Lieferung soll dann im September dieses Jahres erfolgen.

Das Muster setzt sich auch im Hinblick auf die angebotenen Jacken, Rucksäcke und Geldbörsen fort. Hier wählen Fans ebenfalls zwischen einer Aloy- und Maschinen-Variante. Die Jacken sind bei 240 US-Dollar angesetzt und die Auslieferung soll zum späten Juni 2023 erfolgen.

Für die Rucksäcke werden 180 US-Dollar fertig – mit ihnen ist dann im August 2023 zu rechnen. Ebenfalls im August sollen die Geldbörsen versandt werden – sie kosten jeweils 140 US-Dollar.

Im Bereich der Accessoires wählen interessierte Fans zwischen einer Kette mit Speerkopf-Anhänger und einem Ring aus Maschinen-Teilen. Während für die Kette 110 US-Dollar fällig werden, kommen bei dem Ring noch 10 US-Dollar obendrauf. Mit der Lieferung ist dann ebenfalls im Juni zu rechnen.

So geht es mit Horizon weiter

Gestern ging – mit Horizon Call of the Mountain – das erste VR-Abenteuer im Horizon-Universum an den Start. Hier seht ihr den Launchtrailer. Außerdem winkt bereits die PS5-exklusive Erweiterung Burning Shores am Horizont – am 19. April soll sie erscheinen.

Greift ihr zu einem Artikel aus der Horizon-Kollektion?

Bildmaterial: SuperGroupies