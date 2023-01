Theatrhythm Final Bar Line bietet eine üppige Demo und ebenso üppige DLC-Pläne

Das neue Jahr beginnt, wie das alte Jahr endete: mit Square-Enix-Spielen. Nach Forspoken steht jetzt Theatrhythm Final Bar Line auf dem Plan, bevor es später mit Octopath Traveler II weitergeht.

Square Enix kündigte jetzt an, dass ihr ab dem 1. Februar eine spielbare Demo des Rhythmusspiels auf Nintendo Switch und PS4 ausprobieren könnt. Der Spielstand ist später übertragbar. Die Songauswahl ist üppig:

Üppig sind auch die DLC-Pläne von Square Enix zum Spiel. 385 Songs bietet die Vollversion schon, auf insgesamt 502 Songs klettert die Track-Liste, wenn ihr die Deluxe-Version und alle DLCs kauft. Drei Season-Pässe sind geplant.

Im ersten Season-Pass, der zum Launch am 16. Februar bereits zur Verfügung steht, werden fünf Song-Pakete zur SaGa-Serie, Live A Live, The World Ends With You und der NieR-Reihe enthalten sein. Insgesamt 30 Songs zum Preis von 14,99 Euro. Die Pakete erscheinen im Abstand von etwa zwei bis drei Wochen.

Die folgenden zwei Season-Pässe haben den gleichen Umfang und Preis, bieten aber Pakete aus anderen Spielen, darunter dann auch Chrono Cross, Chrono Trigger, Octopath Traveler, der Mana-Serie und Xenogears.

