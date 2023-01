Rare-Replay-Fans erhalten GoldenEye 007 nur, wenn sie die Sammlung digital gekauft haben

Der kürzlich neu veröffentlichte N64-Klassiker GoldenEye 007 ist laut dem britischen Entwickler Rare nur in der digitalen Variante der Rare-Replay-Collection enthalten. Ausgelobt war eigentlich, dass alle KäuferInnen von Rare Replay GoldenEye 007 kostenlos erhalten – einen Unterschied zwischen digital und physisch machte man nicht.

Doch NutzerInnen, die Rare Replay physisch gekauft haben, konnten GoldenEye 007 nicht herunterladen und fragten deshalb bei Rare nach. Rare entschuldigte sich und nennt als Grund unterschiedliche Lizenzen für die digitale und physische Version, derentwegen man GoldenEye 007 nicht für die physische Version von Rare Replay zur Verfügung stellen könne.

Als Lösung für dieses Problem nennt Rare die beiden Möglichkeiten, das Spiel wahlweise digital zu erwerben oder aber eine Xbox-Game-Pass-Mitgliedschaft abzuschließen, um Zugriff auf den Titel zu erhalten. Nur ein schwacher Trost für Fans und Käufer der physischen Version von Rare Replay.

Zwei unterschiedliche Versionen des Klassikers

GoldenEye 007 kehrt auf Xbox und Nintendo Switch zurück, die beiden Versionen unterscheiden sich allerdings in einigen Punkten und Features. Auf Xbox läuft GoldenEye beispielsweise in voller 4K-Auflösung, mit neuen Achievements und „konsistenter Framerate“. Was fehlt: Der Online-Mehrspielermodus. Der bleibt tatsächlich Nintendo-Fans bei Nintendo Switch Online vorbehalten.

Du schlüpfst in die Rolle von James Bond, der sich auf einer Spionage-Mission globalen Ausmaßes befindet, um zu verhindern, dass die verheerende Macht des GoldenEye-Satelliten auf die Welt losgelassen wird. Der klassische Kampagnen-Modus, die anpassbaren Schwierigkeitsgrade und die zahlreichen Cheats kehren zurück – ebenso wie der kultige lokale Mehrspieler-Modus mit Splitscreen, in dem bis zu vier SpielerInnen auf der Couch gegeneinander antreten können

Der offizielle Game-Pass-Trailer

Bildmaterial: Goldeneye 007, Rare