The Last of Us: Naughty Dog blickt zurück und schaut voraus auf das Multiplayer-Spiel

In einem neuen Blogbeitrag reflektiert Naughty Dog das vergangene Jahr und gibt einen Ausblick auf das, was Fans erwartet. Die „The Last of Us“-Serie hat sich inzwischen weltweit mehr als 37 Millionen Mal verkauft. Nicht übel für zwei Spiele.

Im Juni wird The Last of Us 10 Jahre alt und dann wird es möglicherweise bekannter sein als je zuvor. Gerade erst ist The Last of Us Part I für PS5 erschienen und im März folgt die PC-Version. Noch wichtiger ist aber wohl die Serie, die am 15. Januar auch hierzulande an den Start geht.

Und natürlich das Multiplayer-Game, zu dem man in diesem Jahr mehr Details verraten möchte. Für den Anfang muss ein neues Konzept-Artwork genügen, das man heute ebenfalls teilte und das hier das Artikelbild ist.

„Mit einem Team, das von Vinit Agarwal, Joe Pettinati und Anthony Newman geleitet wird, entwickelt sich das Projekt zu einer frischen, neuen Erfahrung unseres Studios, die jedoch in Naughty Dogs Leidenschaft für unglaubliche Geschichten, Charaktere und Gameplay verwurzelt ist“, sagt Neil Druckmann dazu.

Bildmaterial: Naughty Dog