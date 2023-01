Remnant: From the Ashes erscheint am 21. März auch für Nintendo Switch

Der Publisher THQ Nordic gab nun bekannt, dass Remnant: From the Ashes am 21. März 2023 endlich auch für Nintendo Switch erscheinen soll. Der Titel soll sowohl in digitaler, als auch in physischer Form zum Preis von 39,99 Euro erhältlich sein. Bei Amazon könnt ihr eine physische Version* vorbestellen.

Die Menschheit kämpft ums Überleben, mithilfe von Technologie, die Portale zu anderen Welten und alternativen Realitäten öffnet. Bist du mutig genug, durch diese Portale zu reisen, um das Geheimnis zu lüften?

Ursprünglich erschien Remnant: From the Ashes bereits im Jahre 2019 für PCs, PlayStation und Xbox. Neben den rein digitalen Versionen des Titels, gab es nachträglich auch physische Version im Handel zu kaufen.

Der Trailer zur Switch-Version

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Remnant: From the Ashes, Gunfire Games, THQ Nordic, Gearbox Publishing