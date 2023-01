Eine Demo zu The Crimson Flower that Divides ist für Switch verfügbar

Ab sofort findet ihr im Nintendo eShop eine Demo zum Otome Game The Crimson Flower that Divides: Lunar Coupling. Dazu teilt der Publisher dramatic create mit, dass ihr die Spracheinstellungen ändern könnt, allerdings wird es nicht möglich sein, den erreichten Spielstand auf die spätere Vollversion zu übertragen.

Auf einem Kontinent hat sich die Anzahl der Frauen aufgrund einer unheilbaren Krankheit drastisch reduziert. Das junge Mädchen Naala lebt im südlichen Land Rus. Eines Tages wird ihre Mutter von Soldaten aus einem nördlichen Staat entführt.

Somit ist Naala auf ihren Freund Auri angewiesen, er soll der nächste König des Landes Rus werden. Für das Mädchen ist Auri wie ein Bruder. Die beiden heiraten nach einigen Jahren, doch dann dringt eine Armee aus den nördlichen Ländern wieder in Rus ein, um abermals Frauen zu entführen.

The Crimson Flower that Divides: Lunar Coupling erscheint am 23. Februar weltweit für Nintendo Switch und unterstützt die Sprachen Englisch, Japanisch und Chinesisch. Eine PC-Version (Steam) soll ebenfalls in diesem Jahr erscheinen.

via Gematsu, Bildmaterial: The Crimson Flower that Divides: Lunar Coupling, dramatic create, Operetta Due