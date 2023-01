Princess Arthur erscheint in Japan für Nintendo Switch

Die Nintendo-Switch-Version des Otomes Princess Arthur wird in Japan erscheinen. Der Titel wurde bereits für PlayStation Portable 2013 veröffentlicht und eine englische Fassung, die jedoch nicht mehr verfügbar ist, erschien 2016 für Smartphones. Der Erscheinungstermin für Nintendo Switch ist für den 25. Mai in Japan angedacht.

Das Heilige Schwert trifft seine Wahl

Die Geschichte von Princess Arthur spielt in einem Reich, in der ein neuer König traditionell durch das Heilige Schwert ausgewählt wird. Nun ist es wieder an der Zeit, einen neuen Herrscher zu bestimmen. Viele Menschen versuchen, das Heilige Schwert aus dem Stein zu ziehen, doch es gelingt nur einer Person: einem Bauernmädchen, welches weder adelig noch ein Ritter ist.

Das Mädchen hält das Schwert fest. Tränen stehen in ihren Augen und sie weiß nicht, aus welchem Grund sie auserwählt wurde. Von Merlin wird sie zur Königin gekrönt und schon bald muss sie ihre erste Schlacht schlagen. Die Romantik in diesem Spiel entsteht durch die Ritter der Tafelrunde. Ihre Aufgabe ist es, der Königin zur Seite zu stehen und sie zu beraten. Natürlich spielt die Liebe in diesem Fall eine große Rolle.

