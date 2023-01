Top 3 in Europa: Die meistverkauften Spiele des Jahres 2022 lassen interessante Rückschlüsse zu

Marktforscher GfK Entertainment hat auch in diesem Jahr wieder einen Rückblick auf das letzte Kalenderjahr gegeben. Das Ergebnis sind die meistverkauften Spiele in Deutschland und Europa. In Deutschland unterscheiden die Statistiker dabei nach Plattform, für Europa gibt es plattformübergreifende Charts.

Zunächst der Blick nach Deutschland. Hier zeigt sich ein interessantes Bild auf Nintendo Switch. Nämlich, dass dem Evergreen Mario Kart 8 Deluxe auch Jahre nach der Veröffentlichung kein Kraut gewachsen ist. Selbst in einem Jahr mit einem neuen Pokémon-Hauptspiel ist Mario Kart das meistverkaufte Switch-Spiel in Deutschland. Nintendo Switch Sports holt den zweiten Platz, Pokémon-Legenden Arceus bleibt nur Rang 3.

Generationswechsel noch nicht vollzogen

Interessant ist auch der Blick auf PlayStation und Xbox. Während bei PlayStation der Generationswechsel noch nicht vollständig vollzogen scheint, ist das bei den Xbox-Fans wohl der Fall. Das passt auch zur Verfügbarkeit der Konsolen und zeigt sich in den Charts. Auf Xbox One dominieren FIFA 23, FIFA 22 und GTA V. Alte Spiele und ein Dauerbrenner. Auf Xbox Series finden sich hingegen die neuen Games: Elden Ring und Call of Duty: Modern Warfare II.

Bei PlayStation zeigt sich ein anderes Bild. Auf PS5 landen FIFA 23, Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 ganz vorne. Dass sehr viele PlayStation-Fans immer noch auf ihrer PS4 zocken, zeigt sich in den PS4-Rankings. Denn dort landen die gleichen Spiele in gleicher Reihenfolge in den Top 3. Schaut euch auch die Charts von 201 dazu an.

Europaweit ist FIFA 23 – oh Schreck – das Spiel des Jahres. In allen 19 der untersuchten Länder war FIFA 23 plattformübergreifend das meistverkaufte Videospiel, dazu zählt demzufolge auch Deutschland. Zählt man die Top-3-Platzierungen, schneidet Pokémon-Legenden: Arceus mit neun Regionen nach FIFA 23 am besten ab. Es folgt Mario Kart 8 Deluxe mit acht Platzierungen in den Top 3 der Länder.

Basis der europäischen Games-Jahrescharts 2022 sind die physischen Verkaufsdaten aus folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweiz, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.

Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony, Guerrilla Games