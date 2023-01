Pokémon-Sammelkartenspiel: Zenit der Könige erwartet euch heute mit besonderen Illustrationen

Bevor im März mit „Karmesin & Purpur“ die erste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel mit Paldea-Pokémon erscheint, steht hierzulande erstmal noch die Veröffentlichung von „Zenit der Könige“ an.

Mit neuen Kunststilen, einzigartigen Illustrationen und einem Galar-Galerie-Subset sowie einer neuen verlinkten Illustrations-Funktion lässt The Pokémon Company ab heute noch einmal die Generation Schwert & Schild hochleben.

Zum heutigen Launch von „Zenit der Könige“ stellte man noch einmal alle Produkte der neuen Palette vor und veröffentlichte außerdem einige der Karten. Zunächst der Blick auf die schicken Karten. Weiter unten erfahrt ihr auch noch alles über die Produkte, die heute erscheinen.

Folgende Produkte sind ab sofort erhältlich:

Top-Trainer-Box

Kollektionen „Regieleki-V“ und „Regidrago-V“

Diese Produkte erscheinen bald:

Mini-Tin-Boxen mit Stickerbogen

Spezial-Kollektion „Pikachu-VMAX“

Tin-Boxen mit Vollbild-Promokarte

Pin-Kollektionen Gortrom, Liberlo und Intelleon

Premium-Spielunterlage Morpeki-V-Union

Premium-Figuren-Kollektion Schillerndes Zacian oder Zamazenta

Am 31. März wird dann „Karmesin & Purpur“ in unseren Gefilden aufschlagen, dazu hatte The Pokémon Company kürzlich erst einführend informiert. Mit dabei sind dann auch neue Spielmechaniken, darunter eine aktualisierte Pokémon-ex-Mechanik und natürlich auch Terakristall-Pokémon.

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel, The Pokémon Company