Virtual Reality – Next Level: Hier ist das komplette Launch-Line-up für PlayStation VR2

Nun wurde endlich das komplette Launch-Line-up zu Sonys neuer Virtual-Reality-Hoffnung PlayStation VR2 enthüllt. Die brandneue VR-Brille soll mit allerlei beeindruckenden Titeln versorgt werden, um die SpielerInnen noch tiefer in die Welt der virtuellen Realität zu ziehen.

Ganze 30 Titel im Release-Zeitraum

Die Liste der Titel, die direkt oder um den Veröffentlichtungszeitraum der PSVR2 erscheinen sollen, wächst und wächst und umfasst mittlerweile jetzt ganze 30 Titel. PlayStation VR2 selbst erscheint am 22. Februar.

Nicht alle Launch-Titel erscheinen jedoch auch schon an besagtem 22. Februar. Einige Titel erscheinen erst nach und nach im Laufe des Zeitraums nach der Veröffentlichung, den Sony vom 22. Februar bis Ende März plant.

Folgende PlayStation-VR2-Titel sind bis Ende März 2023 geplant:

After the Fall – erscheint am 22. Februar

Altair Breaker – erscheint am 22. Februar

Before Your Eyes – erscheint bis Ende März

Cities VR – erscheint am 22. Februar

Cosmonious High – erscheint am 22. Februar

Creed: Rise to Glory: Undisputed Edition – erscheint bis Ende März

The Dark Pictures: Switchback – erscheint am 22. Februar

Demeo – erscheint am 22. Februar

Dyschronia: Chronos Alternate – erscheint am 22. Februar

Fantavision 202X – erscheint am 22. Februar

Gran Turismo 7 (kostenloses Update für GT7) – erscheint am 22. Februar

Horizon Call of the Mountain – erscheint am 22. Februar

Job Simulator – erscheint am 22. Februar

Jurassic World Aftermath – erscheint am 22. Februar

Kayak VR: Mirage – erscheint am 22. Februar

Kizuna AI – Touch the Beat! – erscheint am 22. Februar

The Last Clockwinder – erscheint am 22. Februar

The Light Brigade – erscheint am 22. Februar

Moss 1 & 2 Remaster – erscheint am 22. Februar

NFL Pro Era – erscheint bis Ende März

No Man’s Sky – erscheint am 22. Februar

Pavlov VR – erscheint am 22. Februar

Pistol Whip – erscheint bis Ende März

Puzzling Places – erscheint am 22. Februar

Resident Evil Village – erscheint am 22. Februar

Rez Infinite – erscheint am 22. Februar

Song in the Smoke – erscheint am 22. Februar

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge – erscheint bis Ende März

Synth Riders – erscheint am 22. Februar

The Tale of Onogoro – erscheint am 22. Februar

Tentacular – erscheint am 22. Februar

Tetris Effect – erscheint am 22. Februar

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – erscheint bis Ende März

Vacation Simulator – erscheint am 22. Februar

What the Bat – erscheint am 22. Februar

Zenith: The Last City – erscheint am 22. Februar

PlayStation VR2 erscheint am 22. Februar 2023 zu einem Preis von 599,99 Euro. Im Lieferumfang ist das VR2-Headset, ein VR2-Sense-Controller sowie Stereo-Headphones enthalten.

Am selben Tag veröffentlicht Sony auch eine VR2-Sense-Ladestation, die im Lieferumfang des Headsets nicht enthalten ist. Sie kostet einzeln 49,99 Euro. Neben einem normalen VR2-Bundle gibt es auch ein Horizon-Bundle des Headsets mit dem gleichen Lieferumfang, zusätzlich aber einem Downloadcode für Horizon Call of the Mountain. Kostenpunkt: 649,99 Euro.

Der offizielle Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via PlayStation Blog, Bildmaterial: PlayStation VR2, Sony