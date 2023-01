Pokémon-Sammelkartenspiel: Schwelgt in Erinnerungen mit dieser Reise durch die Galar-Region

Seit dieser Woche ist mit „Zenit der Könige“ die letzte Erweiterung aus der Galar-Region zum Pokémon-Sammelkartenspiel verfügbar. Die Generation Schwert und Schild wird damit abgeschlossen und aus diesem Grund schwelgt The Pokémon Company mit euch gemeinsam noch einmal in den Erinnerungen an diese Zeit.

Vor mehr als drei Jahren wagten sich Trainer erstmals in die Galar-Region und erkundeten neue Regionen und Umgebungen wie Furlongham, Score City, die Rüstungsinsel und die Kronen-Schneelande. Einige der Orte hat man auch für das Sammelkartenspiel interpretiert.

Eine Karte zu Barschwa zeigt beispielsweise den See bei Route 2, im Hintergrund ist das Haus von Professor Magnolica zu sehen. Man kämpft dort gegen Hop und erhält von Champ Delion eine Bestätigung zur Arena-Challenge.

Die Cavalanzas-Karte zeigt die Turffield-Arena. Man hört förmlich die Gesänge der Fans, oder? Schnuthelm sehen wir am Engine-Flussufer und Digda auf Route 6. Erinnert ihr euch an die Klippen und Leitern? Und natürlich an die Statuen.

Die bunte Machomei-Karte mit einer Illustration von Shinya Komatsu zeigt den belebten Marktplatz von Passbeck. Lin-Fu macht sich im Master-Dojo warm und Toxiped sehen wir zwischen Dyna-Pilzen, die im Fokusforst aus dem Boden sprießen. Den Strand der Prüfung findet ihr auf der Rüstungsinsel, dort bewegt sich Tentacha andächtig durch das Wasser.

Kiesling, mit einer charakteristischen Illustration von Tomokazu Komiya, sehen wir auf dem Pfad der Prüfung. Boreos erkundet die Hügel des Dyna-Baums, während Seemops die Zwiespaltruinen bereist. Weitere Karten zeigen Lampi im Schollenmeer und schließlich Zeraora am Kronentempel.

Bildmaterial: Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak