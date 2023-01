Pokémon Karmesin und Purpur: Raid-Event für das kommende Wochenende bekannt gegeben

The Pokémon Company hat das nächste Tera-Raid-Event zu Pokémon Karmesin und Purpur angekündigt. Erst am vergangenen Wochenende konntet ihr euch das Liberlo mit Titanenzeichen in 7-Sterne-Raids sichern.

Am kommenden Wochenende stehen 4- und 5-Sterne-Raids mit Katapuldra und Trikephalo bevor. Beide Pokémon können dabei alle Tera-Typen haben. Das Event beginnt am 6. Januar um 1:00 Uhr und endet am 9. Januar 2023 um 00:59 Uhr.

Am darauf folgenden Wochenende habt ihr dann erneut die Chance auf Liberlo, falls ihr ihn verpasst habt. Nehmt ihr regelmäßig an den Raid-Events teil oder habt ihr Karmesin und Purpur schon zur Seite gelegt?

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak