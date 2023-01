Neue „3 für 2“-Aktion mit Games wie Crisis Core Reunion, God of War Ragnarök und mehr

Weihnachten ist vorüber und viele Geldgeschenke haben den Besitzer gewechselt. Wer in der glücklichen Lage war, das Geld geschenkt zu bekommen, gibt es natürlich auch gerne wieder aus. Darauf spekuliert der Handel nach dem Weihnachtsfest und lockt mit Angeboten und Aktionen.

Media Markt und Saturn haben heute eine neue „3 für 2“-Aktion in der Kategorie Gaming gestartet. Ihr könnt euch aus einem Sortiment drei Spiele auswählen und erhaltet das günstigste Game dann gratis.

Mit dabei sind Spiele für PS5, PS4, Xbox und PCs. Es lohnt dabei der Blick in die einzelnen Plattform-Kategorien. Die jeweiligen Übersichtsseiten zur Aktion bieten nur eine Auswahl der teilnehmenden Games!

Für Fans japanischer Videospiele ist einiges dabei. Das neue Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion ist ebenso Teil der Aktion wie die neue Persona 5 Royal Steelbook Edition, Sonic Frontiers, das ebenfalls recht neue Tactics Ogre: Reborn, Star Ocean: The Divine Force, Stranger of Paradise oder auch Soul Hackers 2 und Elden Ring.

Auch über den japanischen Tellerrand schauen lohnt sich. God of War Ragnarök, The Callisto Protocol oder Far Cry 6 sind auch mit dabei. Vorsicht ist bei den Sony-Games geboten, die es um Weihnachten herum deutlich günstiger gab und teilweise auch noch gibt.

Beispielsweise gab und gibt es Uncharted: Legacy of Thieves Collection* (PS5) bei Amazon immer noch für unter 20 Euro und Returnal* (PS5) für derzeit 34,99 Euro. Da macht man bei „3 für 2“-Aktionspreisen von 45 bis 60 Euro natürlich kein Schnäppchen. Vergleichen lohnt sich!

Seid ihr fündig geworden?

Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED