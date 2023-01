Danganronpa-Publisher Spike Chunsoft verspricht einen „großen Titel“ für 2023

Die japanische Famitsu hat einen Artikel zum Start in das neue Jahr veröffentlicht, der eine Vielzahl von tollen Grußkarten japanischer Entwickler zu Neujahr enthält. Dazu gibt es kleine Kommentare und Nachrichten für 2023. Auch Spike Chunsoft ist unter den Entwicklern.

Die Danganronpa-Macher versprechen den Fans dabei die Ankündigung wenigstens eines großen Titels im neuen Jahr. Zunächst verweist man auf bereits angekündigte Spiele wie Master Detective Archives: Rain Code und The Witcher 3: Wild Hunt, das Spike Chunsoft in Japan vertreibt.

„Außerdem bereiten wir unangekündigte große Titel vor“, so Spike Chunsoft. „Wir werden wahrscheinlich in der Lage sein, in nicht allzu ferner Zukunft eine Ankündigung zu machen. Spike Chunsoft wird das Jahr 2023 wie ein Hase durchlaufen, also bitte unterstützen Sie uns weiterhin.“

