Pokémon GO: Überraschende Kecleon-Sichtungen beim heutigen Community-Day mit Igamaro

Heute findet der Community-Day mit Igamaro statt und falls ihr diese Events bisher wegen ihrer Unaufgeregtheit meidet, dann solltet ihr heute genauer hinsehen. Von 14 bis 17 Uhr Ortszeit könnt ihr Igamaro heute häufiger in der Wildnis antreffen. Dabei habt ihr neben diversen Boni auch die Chance auf ein Shiny-Igamaro.

Inzwischen ist es in Teilen der Welt längst 14 Uhr Ortszeit und Trainer berichten von einer Entdeckung, die euch neugierig machen dürfte. Das Farbenspiel-Pokémon Kecleon wurde nämlich erstmals im Spiel gesichtet!

Den ersten Berichten aus Neuseeland zufolge können im Anschluss an den Community-Day einige PokéStops nicht gedreht werden. Interagiert man dann mit diesen, trifft man auf Kecleon. Hier findet ihr ein Video vom Fang.

Die sozialen Medien sind darüber hinaus voll mit Berichten, Fotos und Erfahrungen von Trainern. Serebii berichtet aber auch von einem Bug, wegen dem man das Pokémon noch nicht nach Home übertragen kann.

Da werden gleich Erinnerungen an Zorua wach. Das Lausefuchs-Pokémon war im Oktober bei einer Rampenlicht-Stunde mit Shuppet ähnlich aufregend und unangekündigt aufgetaucht – so war der Plan. Doch es gab diverse Bugs, am Ende spawnte Zorua einfach so auf der Map.

Auf Kecleon hoffen Pokémon-Fans schon seit Jahren. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten die Kecleon-Beobachtungen im April 2021, als viele Fans das Pokémon auf einem Promotion-Artwork zur Freundschaftswoche erkennen wollten. Es stellte sich als Trugbild heraus.

Übrigens: Ein bisschen einfacher kommt ihr an die neue Gratis-Prämie zu Pokémon Karmesin und Purpur im My Nintendo Store. Wenn ihr 500 Platin-Punkte übrig habt, könnt ihr euch ein schickes Ringbuch sichern.

Bildmaterial: Pokémon Anime, The Pokémon Company