Pokémon GO: Neue Funktion beim Fangen still und heimlich im Spiel verfügbar gemacht

Wer in diesen Tagen Pokémon GO gespielt hat, hat vielleicht eine neue Funktion festgestellt. Diese von Niantic nicht kommunizierte Neuerung dürfte insbesondere für intensive SpielerInnen interessant sein.

So wird den Trainern beim Fangen eines Pokémon mit einem kleinen Symbol rechts neben dem Namen angezeigt, auf welche Weise dieses Pokémon gespawnt ist, ähnlich wie bei Verwendung des täglichen Rauchs. Kommt es aus einem Lockmodul? Das kleine Symbol zeigt sogar die „Mystery Box“. Das Item muss genutzt werden, damit Meltan auftaucht.

Wer Pokémon GO nur „zum Spaß“ spielt, dürfte das kaum beachtenswert finden. Doch SpielerInnen, die das Spiel sehr intensiv spielen, bekommen hier eine nützliche Hilfe. Gespawnte Pokémon im Spiel sind nämlich einerseits manchmal nicht für alle SpielerInnen sichtbar, andererseits sorgen unterschiedliche Spawn-Arten auch für unterschiedliche Verfügbarkeitszeiten.

Vornehmlich, wenn man in Gruppen mit Freunden unterwegs ist und perfekte Pokémon jagt, umgangssprachlich Hundos, ist dies hilfreich. Auch bei der Jagd nach Schillernden oder anderen besonderen Pokémon, besonders bei Events mit sehr vielen Spawns ist das Symbol möglicherweise nützlich.

Schon zuvor gab es schon Möglichkeiten für Trainer, die unterschiedlichen Pokémon zu erkennen. Das war durch die weißen oder rosafarbenen Kreise möglich, aber manchmal nicht sehr einfach zu erkennen, besonders bei großen Spawn-Ansammlungen.

Community-Day, den ihr nicht verpassen solltet

Wenn ihr nicht Vielspieler seid, dann dürftet ihr euch eher für den kommenden Community-Day interessieren. Am 5. Februar findet der nämlich zu Ehren von eF-eM statt und ihr könnt endlich die 400 notwendigen Bonbons für seine Entwicklung zu UHaFnir sammeln.

via Reddit, Mein-MMO, Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic