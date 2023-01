Endlich eF-eM entwickeln: So klappt es bald mit den 400 Bonbons in Pokémon GO

Vielleicht ist eF-eM eine der wenigen Pokémon in eurer Sammlung in Pokémon GO, die ihr noch nicht entwickelt habt. Wenn ihr nicht gerade sehr häufig spielt oder sehr viele Sonderbonbons investiert habt, war es schwer, die notwendigen 400 Bonbons für seine Entwicklung zu sammeln.

Bald wird es jedoch sehr leicht. Wenn ihr euch am 5. Februar 2023 etwas Zeit nehmt, werdet ihr die Bonbons in Windeseile gesammelt haben. Beim Community-Day im Februar 2023 wird eF-eM nämlich im Rampenlicht stehen!

Ein kleiner Schlag für alle, die unzählige Sonderbonbons oder Kilometer in seine Entwicklung investiert haben, aber am 5. Februar 2023 wird eF-eM zu Dutzenden auf eurer Karte spawnen. Mit etwas Glück taucht sogar ein Schillerndes Exemplar auf.

Entwickelt ihr eF-eM während des Events oder bis zu fünf Stunden danach, dann erhält UHaFnir die Lade-Attacke „Überschallknall“. Der Community-Day findet von 14 bis 17 Uhr Ortszeit statt.

Nämlich zahlreichen Event-Boni gibt es auch wieder eine Spezialforschung zum Community-Day, die ihr euch für 0,99 Euro kaufen könnt. Die Forschung „Schallwellen schlagen“ kann rechtzeitig gekauft werden und wird dann zum Community-Day freigeschaltet.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic