Nintendo kurbelt im Jahr von Zelda: Tears of the Kingdom die Produktion der Switch an

Einem Bloomberg-Bericht zufolge will Nintendo die Produktion der Nintendo Switch in diesem Jahr ordentlich ankurbeln. Das baldige Erscheinen des nächsten Zelda-Ablegers Zelda: Tears of the Kingdom wird momentan als Hauptgrund dafür gehandelt.

Die Zelda-Reihe gilt bereits seit vielen Jahren als System-Seller und ist dementsprechend ein Garant für fantastische Verkaufszahlen. Sowohl für das Spiel selbst, als auch für die Konsole. Eine Erhöhung der Produktion im dann siebten Jahr der Konsole ist dennoch beachtlich.

Neuen Konsolen-Engpass vermeiden

Ein weiterer Grund für eine erhöhte Produktionsmenge der Hybrid-Konsole wird wahrscheinlich auch der erhöhte Chipmangel sein, welcher in den letzten zwei Jahren für extreme Lieferschwierigkeiten im Elektronik-Sektor gesorgt hatte. Man möchte einen weiteren Engpass an Switch-Konsolen im Zelda-Jahr um jeden Preis verhindern.

Den Quellen zufolge hat Nintendo seine Zulieferer und Partner bereits über den Plan in Kenntnis gesetzt, im neuen Geschäftsjahr, das im April beginnt, soll es dann losgehen.

Der neueste Teil der weltweit gefeierten Zelda-Reihe soll am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Zelda: Tears of the Kingdom ist der Nachfolger von Zelda: Breath of the Wild, welches bis heute als einer der besten Switch-Titel überhaupt gilt.

Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom

via IGN, Bildmaterial: Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo