Visual Novel Kanon erscheint in Japan für Nintendo Switch

In Japan erscheint eine Nintendo-Switch-Version der Visual Novel Kanon. Das Veröffentlichungsdatum ist der 20. April.

Der Protagonist Yuuichi Aizawa ist ein Schüler an der Oberschule. Zu Beginn der Handlung kehrt er in eine Stadt zurück, die er vor sieben Jahren zum letzten Mal besucht hat. Dort wird er in Zukunft bei einer Tante und einem Cousin leben. Aus einem Grund, den Yuuichi nicht kennt, kann er sich nicht an seinen letzten Besuch erinnern. Am Tag seiner Ankunft begegnet er Ayu Tsukimiya und langsam kehren Yuuichis Erinnerungen wieder zurück.

Die Nintendo-Switch-Version bietet Farbanpassungen sowie die Möglichkeit, Event-CGs nach oben und unten zu scrollen, da das Bildschirmverhältnis 16:9 beträgt. Die Charaktere sind vollständig vertont, mit Ausnahme des Protagonisten, der nur teilweise vertont ist.

