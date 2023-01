Final Fantasy XVI: Mit diesem schicken Key-Artwork geht es heute ins neue Jahr

Zum Start in das neue Jahr überraschte Square Enix die wartenden Fans heute mit einem neuen Key-Artwork zu Final Fantasy XVI. Man werde in diesem Jahr viele Informationen veröffentlichen, heißt es im Tweet. Angesichts des Veröffentlichungstermins am 22. Juni 2023 ist das aber auch wirklich keine Überraschung.

Beeindruckender ist da schon das neue Key-Artwork. Es diente heute auch als Anzeige in der japanischen Tageszeitung Yomiuri Shimbun. Die japanischen Zeichen 謹賀新年 begrüßten die LeserInnen im neuen Jahr. Zu sehen ist Protagonist Clive und Jill Warrick.

Jill kennen wir schon seit der Ankündigung von Final Fantasy XVI. Sie wurde im Kindesalter nach Rosaria gebracht und dort in Obhut genommen. Der Erzherzog ließ sie gemeinsam mit seinen Kindern Clive und Joshua aufziehen. Sie ist also so etwas wie eine Schwester für Clive.

Neben Cid und Torgal wird Jill Warrick an der Seite von Clive reisen. Mehr zu den bisher vorgestellten Gruppenmitgliedern, die Clive auf seiner Reise zur Seite stehen, könnt ihr hier erfahren. Der Vollständigkeit halber seht ihr nachfolgend auch die bisherigen drei, anderen Key-Artworks.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix