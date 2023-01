Fahrrad-Roadtrip Season: A letter to the future erscheint am 31. Januar für PlayStation und PCs

Entwickler Scavengers Studio wird am 31. Januar den Fahrrad-Roadtrip Season: A letter to the future für PlayStation und PCs veröffentlichen. Dazu zeigt man uns heute einen neuen Story-Trailer, der Charaktere vorstellt, auf welche die Hauptfigur auf ihrer Reise trifft.

In Season: A letter to the future erleben Spieler die Geschichte der jungen Frau Estelle aus einem einsamen Dorf, die auf dem Fahrrad zum ersten Mal die Welt erkundet und Erinnerungen sammelt, bevor eine Katastrophe alles hinfort wäscht. Season ist die Entdeckung einer Welt, die neu ist und einem doch bekannt vorkommt. Estelle dokumentiert, fotografiert und sammelt, solange es noch möglich ist.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Season: A letter to the future, Scavengers Studio