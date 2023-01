Die Visual Novel GINKA von Frontwing erscheint in Japan im Sommer

Bereits im September 2022 hat Frontwing die japanische Veröffentlichung der Visual Novel GINKA für PCs angekündigt. Mittlerweile hat der Entwickler die Erscheinung für Nintendo Switch in Japan bestätigt. Die Visual Novel soll im Sommer in Japan erscheinen.

Die Geschichte stammt aus der Feder von Asuta Konno. Für das Charakterdesign ist Yusano zuständig. Die beiden haben bereits an der Visual Novel ATRI: My Dear Moments gearbeitet. Bisher sind keine weiteren Informationen über die Handlung bekannt, aber der Entwickler hat einen Teaser-Trailer veröffentlicht.

Der Teaser-Trailer zu GINKA

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: GINKA, Frontwing