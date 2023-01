Disgaea 7: Vorstellung von Piririka und die Demo für Japan

Nachdem uns Nippon Ichi Software den Protagonisten Fuji aus Disgaea 7 mit einem eigenen Video vorgestellt hat, geht es nun in die nächste Runde. Heute präsentiert euch der Entwickler die junge Dame Piririka. Piririka ist eine spontane Person und ist glücklich in der Wahei Netherworld aufgewachsen.

Sie schätzt Filme und Manga aus dem Genre „Bushido“ (Verhaltenskodex und die Philosophie der alten japanischen Adelskrieger, der Samurai). Als sie in Hinomoto Netherworld ankommt, erlebt Piririka einen Kulturschock.

Da sie sehr naiv ist, lässt das Mädchen sich leicht täuschen. Doch sie besitzt ein starkes Herz und glaubt, dass eine Person, die böse geworden ist, einen bestimmten Grund dafür haben muss. Als CEO eines Bekleidungsunternehmens ist sie sehr reich. Aus diesem Grund versucht sie oft, Probleme mit Geld, anstatt mit Böswilligkeit zu lösen.

Am 12. Januar wird in Japan eine Demoversion des Spiels für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. In dieser Version ist es möglich, das Abenteuer bis zum zweiten Kapitel zu probieren. Der erreichte Spielstand kann später übertragen werden.

Weitere Details zu Disgaea 7

Die Protagonisten sind der umherziehende Samurai Fuji und das Otaku-Mädchen Piririka. Ihr Ziel ist das Sammeln von sieben legendären Waffen. Diese sind von Seelen besessen und können sogar Götter zerstören. Wer eine solche Waffe führt, kann einen speziellen Zustand erreichen.

Die Netherworld präsentiert sich im neuen SRPG japanisch angehaucht. Ein neues Feature ist „Dodeka MAX“. Dabei werden die Charaktere zu Riesen. In diesem Zustand verlassen die Charaktere die Karte und stehen daneben. Diesen mächtigen Zustand können auch die Gegner annehmen.

Neben Charakteren können zudem auch Gegenstände reinkarniert werden. Das führt natürlich zu noch mehr Schaden. Ihr könnt wie immer eure Party frei zusammenstellen. Mit KI-Einstellungen könnt ihr den Level-Prozess zudem automatisieren.

Der neueste Teil der beliebten Reihe erscheint in Japan am 26. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Die Ankündigung für den Westen scheint Formsache, aber offiziell ist noch nichts.

Der Trailer zu Piririka

via Gematsu 1,2, Bildmaterial: Disgaea 7, Nippon Ichi Software