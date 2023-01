Ankündigung von Mercenaries Lament: Ginrou to Miko o Mawaru Nanatsu Boshi für Switch und PS4

Der Entwickler RideonJapan hat das neue Strategie-RPG Mercenaries Lament: Ginrou to Miko o Mawaru Nanatsu Boshi (Mercenaries Lament: Silver Wolf and the Seven Stars of the Maiden) für Nintendo Switch und PlayStation 4 angekündigt. Die Version für Nintendo Switch soll bereits am 9. Februar in Japan erscheinen. Dagegen wurde noch kein Datum für die Veröffentlichung der PlayStation-4-Version genannt.

Der Titel ist der siebte Teil der Mercenaries-Saga-Serie und übernimmt Systemfunktionen aus den vorherigen Teilen, soll aber auch neue Elemente in die Reihe einfügen.

Die Handlung

Mehrere Jahre sind vergangen, seit eine mysteriöse Epidemie plötzlich den Kontinent heimsuche. Die Opfer der Seuche wurden zu lebendigen Leichen, zu Zombies. In diesem Zustand greifen diese Wesen die letzten Überlebenden an. Um die Menschen zu schützen, verbringen Söldner ihre Tage damit, die Zombies zu jagen und diese zu töten.

Johan ist der Anführer der Silver Wolf Company und begegnet eines Tages einem Mann, der sich selbst als der Sensenmann bezeichnet. Nur knapp entkommt Johan seiner Klinge und überlebt dieses Treffen. Allerdings wird eine unheilvolle Prophezeiung ausgesprochen:

„Nach 100 Tagen, wenn das Omen am stärksten ist, wird ein unausweichlicher Tod kommen.“

Es gelingt Johan, den Sensenmann zu vertreiben. Als wäre diese Begegnung nicht genug gewesen, erscheint eine junge Maid. Man sagt, dass diese Maid mit ihren Künsten die Opfer der Seuche heilen kann. War das Treffen mit dem Sensenmann nur ein Alptraum von Johan, nachdem er selbst an der Krankheit litt?

Gemeinsam ziehen die beiden durch das Königreich, welches von der Seuche heimgesucht wurde, um sich dem tödlichen Schicksal zu stellen.

