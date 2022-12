Turtles: The Cowabunga Collection wird um weitere Online-Modi per Patch ergänzt

Konami hat einen Patch zu Turtles: The Cowabunga Collection an den Start gebracht, der neben zahlreichen Gameplay-Verbesserungen auch neue Online-Multiplayer-Funktionen für Turtles in Time (Super Nintendo) mitbringt. Für ein kommendes Update sind diese Funktionen auch für The Manhattan Project (NES) geplant.

Darüber hinaus wurden neue Tipps und Tricks zu den Strategie-Guides hinzugefügt, die den Spielern helfen, ihren Gegnern in beiden Tournament Fighters-Spielen einen Vorteil zu verschaffen und Meister Splinter stolz zu machen. Es wurden darüber hinaus anpassbare Tastenbelegungen, zusätzliche Bildschirmfilter für alle GameBoy-Spiele und weitere Quality-of-Life-Verbesserungen hinzugefügt.

Die kompletten Patch-Notes findet ihr hier.

Bildmaterial: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, Konami, Digital Eclipse